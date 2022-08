Twintig nieuwe Franciscus-kardinalen benoemd

Nadat de Synode in het Vaticaan vrijdag de tweede fase is ingegaan, creëerde paus Franciscus zaterdag twintig nieuwe kardinalen. Daarmee beïnvloedt hij zijn opvolging opnieuw stevig. Zij nemen maandag en dinsdag deel aan een uitzonderlijke vergadering van de paus met alle kardinalen van over de hele wereld.