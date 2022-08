Geestelijk verzorger Simone Visser: ‘Het geloof opent een deur naar een andere werkelijkheid’

Simone Visser. Ze is geestelijk verzorger in het Sint-Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en vertelt over de tweede zaligspreking: Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

‘De Bergrede gaat over het Koninkrijk van God en roept ons dus op tot vrede en barmhartigheid. Zo gek is het dus niet dat verschillende niet-christenen, zoals Mahatma Gandhi, zich aangesproken voelen door deze woorden. Het is wat dat betreft ook echte wijsheidsliteratuur. Voor mij als pastor is de Bergrede richtinggevend: Jezus doet daarin een appèl op mij om er voor de patiënten te zijn en echt naar ze te luisteren.

We leven in een moeilijke tijd. Sommige mensen zeggen zelfs: dit is de eindtijd. Bij een brug in Vianen, vlakbij het ziekenhuis, hangt een billboard met daarop de tekst: Jezus komt ons halen. Maar, denk ik dan, is dat nu het belangrijkste dat Jezus tegen ons zegt? Volgens mij zegt Hij vooral: wees barmhartig, voedt de h..

