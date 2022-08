Bij ‘Trump 2024’ aarzelen Amerikaanse christenen steeds meer

Donald Trump werd in 2016 gekozen met steun van viervijfde van de evangelical christenen. Zes jaar later is er aarzeling, ook bij gelovigen die strak Republikeins blijven. Zelfs bij Michael Brown.

Charlotte

Het wordt steeds minder onwaarschijnlijk dat Donald Trump kandidaat is bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024. Er is wel afbrokkeling van steun binnen de Republikeinse partij, maar zijn greep op de agenda van die ‘Grand Old Party’ is stevig, zijn financiële zakken zijn diep en er is geen concurrerend boegbeeld in zicht.

In 2016 werd Trump gekozen met tachtig procent van de ‘white evangelicals’. In 2020 werd hij niet herkozen, maar de afkalving van de steun binnen de conservatieve christenheid in de Verenigde Staten was maar licht. In 2024 moet die groep opnieuw haar keuze bepalen. En dan blijkt steun niet bij iedereen vanzelfsprekend.

fans en volgers

Schrijver Michael L. Brown ..

