Protestantse Kerk en gemeente Kampen komen met plan om tientallen asielzoekers te huisvesten

De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen willen met kerken in heel Nederland tientallen asielzoekers en statushouders tijdelijk huisvesten. Een succesvol project in Kampen voor driehonderd Oekraïners dient als voorbeeld.

Utrecht - Kampen

Met het plan willen de Protestantse Kerk en de gemeente Kampen de opvangcrisis in Ter Apel helpen oplossen. De bedoeling is mensen onderdak te bieden die voorlopig in Nederland mogen blijven en statushouders. De noodsituatie in Ter Apel is onder meer ontstaan doordat asielzoekerscentra overvol zitten en statushouders niet naar gewone huizen vertrekken. ‘Als we daar ruimte maken loopt alles beter door’, denkt de gemeente Kampen.

Het gezamenlijke plan ligt op tafel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, aldus een woordvoerster van de gemeente Kampen. Dinsdag gaat de kerk verder in gesprek met het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

‘De kerken kijken met ontzetting naar de beelden u..

