Waarom een reformatorische kerk evangeliseert in Barneveld

Barneveld

Dat de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Gemeente in Nederland ervoor kiest om uitgerekend in het reformatorische Barneveld te evangeliseren, is heel logisch, zegt coördinator van Huiskamer Samaria Jan van ‘t Goor.

‘Wij wonen nu eenmaal hier. Als mensen aan ons vragen waarom we niet in Rotterdam of Utrecht evangeliseren, vertel ik dat die mensen hierheen komen. We krijgen mensen uit alle windstreken op bezoek; van Middelburg tot Groningen. God brengt zijn woord bij mensen, of mensen bij zijn woord: de Bijbel.’

De huiskamer is er gekomen op initiatief van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, een zeer behoudend kerkverband, dat op zondag twee keer bij elkaar komt in de De Hoeksteen, een gro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .