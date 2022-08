70 - De prijzen rijzen de pan uit. Helpt de christelijke kijk op geld je uit de zorgen?

Te gast is theoloog Alain Verheij, auteur van het boek Geld en goed. Honderden euro’s meer betalen voor je gasrekening, een inflatie van tien procent - dat gaat iedereen voelen. Helpt het dan om naar de Bijbel te luisteren? Jezus is streng: geld is zomaar een afgod en een rijke komt amper in het Koninkrijk van de hemel. Wat kun je concreet vandaag met die woorden? Voor degenen die in geldnood komen heeft Verheij in elk geval een troostend woord: ‘Het is niet jouw schuld.’ Niet onbelangrijk in een tijd waarin wordt gedacht dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. En voor wie genoeg heeft: kijk om naar wie minder heeft, en help.