Jos Douma blikt terug na drie jaar als religiegezant: ‘Als geloof niet mag bestaan, mag jij als mens niet bestaan’

Jos Douma: 'Helaas sterven er nog steeds onterecht mensen op de wereld; een deel sterft vanwege hun geloof of overtuiging.'

Zijn laatste reis als speciaal gezant voor religie en levensovertuiging voor het ministerie van Buitenlandse Zaken was naar Saoedi-Arabië, drie weken voor zijn pensioen op 1 september. Douma was vooraf sceptisch; Saoedi-Arabië heeft niet de Universele Verklaring van de Rechten van de mens ondertekend. ‘Daardoor missen we de juridische basis om elkaar de maat te nemen.’

Het viel mee, zegt hij, er zijn goede gesprekken gevoerd. Het was een bevestiging waarom het zo ontzettend jammer is dat zijn vertrek gepland staat. ‘Deze baan staat mij na aan het hart, door de continue zoektocht naar beweegredenen van anderen.’ Zorgen dat mensen die ver bij elkaar vandaan staan, nader tot elkaar komen, doet hij graag.

Een typische bruggenbouwer..

