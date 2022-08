Kunstenaar Kees de Kort overleden: De ‘Dick Bruna van de Bijbel’ schilderde zonder toontje

Haarlem

Zijn naam is voor velen onbekend, maar het werk van de vrijdag overleden schilder, ontwerper en illustrator Kees de Kort (1934-2022) is bijna onontkoombaar voor wie met de Bijbel is opgegroeid: schilderijen van bijbelverhalen zonder perspectief, met grote kleurvlakken, vaak met mensen bij wie de emotie in de ogen te lezen is. Voor velen die met zijn werk zijn opgegroeid is de verbaasde blik van de blinde Bartiméus die weer kan zien onovertroffen.

De Kort was de eerste Nederlandse kunstenaar die Bijbelverhalen illustreerde met moderne twintigste-eeuwse kunst. Zijn werk verscheen aanvankelijk in vierkante boekjes met elk een afzonderlijk bijbelverhaal. ‘Wat de Bijbel ons vertelt’, heette die serie, waarvan het eerste deel in 19..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .