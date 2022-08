Kerk zegt sorry voor schending auteursrechten

Texas

De Texaanse kerk had geen toestemming om de musical op te voeren, laat staan er een eigen draai aan te geven. The Door McAllen, zoals de kerk heet, had liedjes uit de musical verwijderd en dialogen aangepast om er een christelijke boodschap in te leggen. Daarmee heeft de kerk de auteursrechten van de Hamilton-makers geschonden. Die rechten zijn namelijk door de federale wet beschermd.

Hamilton is een musical van auteur, acteur en muzikant Lin-Manuel Miranda en gaat over een van de grondleggers van de Verenigde Staten, Alexander Hamilton. Miranda schreef zeven jaar aan de musical en werkt met een volledig niet-witte cast. Zijn productie won talloze prijzen, waaronder de prestigieuze Pulitzer Prize voor drama in 2016.

In de uitvoerin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .