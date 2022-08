Kunstenaar Kees de Kort, ‘de Dick Bruna van de Bijbel’, overleden

Haarlem

De Kort was de eerste Nederlandse kunstenaar die de Bijbelverhalen illustreerde met moderne twintigste-eeuwse kunst. ‘Kees de Kort is de Dick Bruna van de Bijbel’, zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG), naar aanleiding van zijn overlijden. ‘Hij leverde een uitzonderlijke prestatie op het snijvlak van religie, kunst en cultuur.’ De Kort schilderde zonder perspectief, met grote, kleurige vlakken. In zijn werk staan mensen staan centraal en is de emotie van de gezichten af te lezen.

De Kort was opgeleid tot technisch tekenaar, maar dat werk boeide hem niet. Daarom besloot hij op z’n 22e om naar de Kunstacademie te gaan. In 1964 attendeerde een collega hem op een oproep van het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .