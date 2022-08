doet aan boksen

Telefoon thuis laten, tas op de loopband en door de detectiepoort de tbs-kliniek instappen. Voor Rianne Veenstra (59) voelt dit heel vertrouwd. Rianne is gemeentepredikant van de Protestantse Kerk in Almere Buiten. Drie keer in de week bezoekt ze de Oostvaarderskliniek bij haar in de buurt, om te sporten onder leiding van tbs-patiënten. ‘Ik zie de jongens vaker dan mijn eigen kinderen.’ Deze patiënten worden ter voorbereiding op het leven buiten de kliniek opgeleid tot sportinstructeur. ‘Een paar jaar geleden hadden we een hele goede trainer. Ik vind het prachtig om te zien dat hij nu als zzp’er aan het werk is, een vrouw en kind heeft. Hij heeft zijn leven weer op de rails gekregen.’ Door het sporten in de kliniek ontdekte Rianne ook ho..

