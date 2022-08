De les van de bouw van de Noord-Zuidlijn: ‘We bewandelen een weg die God voor ogen heeft’

Deze vakantieperiode gaf mij een mooie gelegenheid om als ‘toerist’ van de stad Amsterdam te genieten. Vaak als we naar het buitenland gaan en mooie steden bezoeken, dan gaan we langs alle mooie plekken, maar in de stad waar je zelf woont heb je er nooit tijd voor. Deze keer besloot ik om van de gelegenheid gebruik te maken. Ik pakte de Noord-Zuidlijn van de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad.

De Noord-Zuidlijn is een metrolijn die grotendeels onder de stad Amsterdam gebouwd is. Ik weet nog dat ik als tiener de bouw van de Noord-Zuidlijn zag. Nou, ik zag het eigenlijk niet want ze bouwden onder de grond. Het enige wat ik toen zag was een grote bouwput bij het Damrak en veel overlast.

De bouw van de Noord-Zuidlijn veroorza..