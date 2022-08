Bekende Chinese popartiest zingt over haar christelijke geloof en dat is niet zonder risico

Ze wordt de ‘Chinese Taylor Swift’ genoemd. De zeer bekende Chinese popartiest Deng Ziqi (artiestennaam G.E.M.) is in haar nieuwe album, Revelation, niet geheimzinnig over haar geloof in God. Hoewel enkele eerdere nummers ook al verwijzingen naar de Bijbel bevatten, stond nog niet eerder een heel album in het teken van geloof. Dat is opvallend in het communistische China, waar het verwerken van christelijke elementen in muziek niet zonder risico is voor artiesten.

Hongkong

‘Ze wist dat het uiten van haar christelijke geloof in haar liedjes zou kunnen leiden tot het verlies van fans of zware kritiek’, zegt voorganger Jiang Shaolong op een Chinees christelijk YouTube kanaal. ‘Toch was G.E.M. vastbesloten haar christelijke geloof te verwerken in haar muziek.’

G.E.M., wat staat voor Get Everybody Moving, was de eerste Chinees-sprekende zangeres waarvan de video’s meer dan 200 miljoen keer bekeken waren op YouTube. Deng Ziqi, die in Hongkong opgroeide, brak door op het Chinese vasteland toen ze meedeed met de zangwedstrijd I Am A Singer 2.

Het nieuwe album van G.E.M. is een briefwisseling met de hemel. God wordt niet genoemd in de nummers, maar in haar teksten en in haar muziekvideo’s zijn duide..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .