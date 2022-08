Schrijfster Willemijn de Weerd: ‘Ik ervoer dat God mij vasthield’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd (44), onder meer bekend van de Peuterbijbel en de HSV KinderBijbel.

‘Als ik aan houvast denk, kom ik altijd uit bij God. Mijn gezin geeft mij bijvoorbeeld houvast, net als een goed gesprek met een vriendin, of een moment van rust in de natuur - allemaal van God gekregen. En mijn houvast in God is zijn onvoorwaardelijke liefde, daar kan ik niets aan afdoen of toevoegen.

Ik ben opgegroeid met een rooms-katholieke vader en een moeder die uit een reformatorisch gezin kwam. Samen kozen ze voor een streekgemeente binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Als kind was ik al veel met God bezig, maar als tiener voelde ik de drang dat het goed moest zijn tussen God en mij. In mijn kerk speelde de vraag of je een kind van God niet zo, dat mocht je aannemen, maar op mijn reformatorische middelbare schoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .