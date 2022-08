‘Jullie zitten op klimaatveranderingsgras’

Zeewolde

‘Afrika staat wel in de frontlinie, maar niet op de voorpagina.’ Vanessa Nakate spreekt rustig en helder. De Oegandese klimaatactivist meldt dat slechts 4 procent van de uitstoot voor rekening van Afrika komt. ‘Maar we merken hier heel veel van klimaatverandering.’

Ze had hier op het Graceland Festival moeten zijn, dit weekend in Zeewolde. Dat lukte niet en dus was Nakate er via videoverbinding. Ze waarschuwde: ‘Het Noorden moet niet wachten tot klimaatverandering ook daar aan de deur klopt. Media moeten hier aandacht aan geven.’

Op het dorre gras zitten enkele tientallen mensen in groepjes - vooral op schaduwrijke plekken. De zon schijnt uitbundig, deze zaterdag. Nakate, na Greta Thunberg de bekendste jonge klimaatactivist ter wer..

