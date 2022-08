De Verenigde Naties vragen vandaag aandacht voor de slachtoffers van geweld vanwege geloofsovertuiging.

‘De grootste tragedie van allemaal is de onverschilligheid van zovelen ten overstaan van godsdienstvervolging’, stelt Thomas Heine-Geldern, hoofd van de rooms-katholieke organisatie Kerk in Nood. ‘Wij mogen in die situatie niet zwijgen.’ Kerk in Nood, dat in 140 landen mensen ondersteunt die slachtoffer zijn van geloofsvervolging en hierover verschillende rapporten uitbrengt, juicht het daarom ook toe dat de Verenigde Naties (VN) 22 augustus hebben uitgeroepen tot de Internationale Dag ter Herdenking van de Slachtoffers van Gewelddaden op grond van Godsdienst of Levensovertuiging.

New York

Die beslissing namen de VN drie jaar geleden, en de situatie is er sindsdien bepaald niet beter op geworden, stelt Open Doors, een organisatie die eveneens wereldwijd opkomt voor mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd. In 2019 werden volgens Open Doors 245 miljoen christenen vervolgd vanwege hun geloof, begin 2022 waren dat 360 miljoen mensen. ‘Het aantal christenen dat onder zware, zeer zware of extreme vervolging lijdt, is afgelopen jaar opnieuw toegenomen’, stelt directeur Maarten Dees.

Dat terwijl deze dag nu juist in het leven is geroepen om geweld vanwege geloofsovertuiging tegen te gaan. Volgens Open Doors-woordvoerder Wiebe Strikwerda betekent dat zeker niet dat aandacht niet helpt. ‘In India is de l..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .