Wat betekent de laatste zaligspreking voor Farshid Seyed Mehdi? ‘Hij zei dat hij mij wilde doden’

Farshid Seyed Mehdi (54), voorganger van de Iraanse Kerk in Almere en directeur van persianworld.radio.com, dat vierentwintig uur per dag evangelisatieprogramma’s uitzendt in het Farsi, de officiële Iraanse taal. Hij vertelt over de achtste zaligspreking: Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

‘Op zeventienjarige leeftijd was ik op zoek naar God. Als moslim had ik me grondig verdiept in de Koran, maar ik raakte teleurgesteld: wat ik ook deed, ik wist nooit of Hij tevreden was en mij accepteerde. Als ik iets verkeerds deed, maakte ik het gauw weer goed met God. Wie was Hij? Ik ging veel over andere religies lezen, ook over het christelijk geloof. Dat Jezus op het kruis, ondanks de spijkers in zijn handen, degenen die Hem hadden bespot en veroordeeld kon vergeven, maakte toen al diepe indruk op mij.

Tegelijkertijd was mijn moeder, een strenge moslim, door contacten met Armeense christenen tot geloof in Jezus gekomen. Met mijn vader, die later tot bekering kwam, moest zij uit Iran wegvluchten. Ze waren in beeld bij de geheime poli..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .