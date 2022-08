Servische bisschop ‘zou wapen tegen homo’s gebruiken’

Een Servisch-orthodoxe bisschop heeft agressieve kritiek geuit op de Europride, een Europees lhbt-evenement dat in september in Belgrado wordt gehouden. ‘Als ik een geweer had, zou ik het gebruiken’, zei hij.

Belgrado

Bisschop Nikanor Bogunovic wil een vloek uitspreken ‘over alle organisatoren en deelnemers’ aan de Europride, die van 12 tot 18 september in de Servische hoofdstad Belgrado wordt gehouden.

Bogunovic is de Servisch-orthodoxe bisschop van Banat, een bisdom in het noordoosten van Servië, in het grensgebied met Roemenië en Hongarije.

‘Als ik een geweer had, zou ik het gebruiken. Ik zou die macht gebruiken als ik hem had, maar ik heb die niet’, zei hij tijdens een toespraak tot gelovigen buiten een kerkgebouw, die ook op YouTube te bekijken is. De deelnemers aan de Europride ‘ontwijden’ volgens de bisschop de Servische hoofdstad.

De Servische president Aleksander Vucic reageerde onthutst. Volgens hem is het de bissc..

