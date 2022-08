‘God heeft deze plek gewild’

In heel Nederland zijn spirituele plekken te vinden waar mensen God kunnen ontmoeten of die zich lenen voor christelijke bezinning. Deze zomer zoeken we in elke provincie zo’n plek op. Vandaag in Noord-Holland: het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

‘U woont hier?’, vraagt een vriendelijke voorbijganger als ik in de kloostertuin van Onze Lieve Vrouw ter Nood een informatiebord bekijk. ‘Ja’, antwoord ik. ‘Een nachtje.’ De voorbijganger blijkt een vrijwilliger. ‘Dit is een heel bijzondere plek’, zegt ze. ‘Mensen komen hier voor bezinning en ze vinden rust. Een prettig verblijf toegewenst.’ De mevrouw verdwijnt zo vlug als ze gekomen is over de kronkelende paden van het landgoed.

Verschillende bezoekers noemen het rooms-katholieke heiligdom ‘wonderlijk’. Daarom komen ze telkens terug. Soms zelfs meer keren per week. ‘Het is hier magisch en bovennatuurlijk’, zegt een niet-praktiserend gelovige werknemer. Hij heeft net mijn kloosterkamer in het voormalige Julianaklooster laten zien.

..

