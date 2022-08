Margarete Blarer (of Blaurer) is vandaag in Duitsland nog bekend als een van de grondleggers van het diaconaal werk van de Evangelische Kirche. In Freiburg is een zorgcentrum voor ouderen en in Mannheim een woonvoorziening van gehandicapte jongeren, die allebei haar naam dragen. Intelligent, eigenzinnig en bevlogen moet ze zijn geweest. Ze werd geboren in 1493. Voor meisjes in die tijd waren er twee keuzes: intreden in een klooster of trouwen. Maar Margarete had al van jongs af aan voor zichzelf besloten dat ze dat allebei níét wilde. Ze had andere interesses en van haar vader, een rijke linnenhandelaar in Koblenz, aan het Bodenmeer in Zuid-Duitsland, mocht ze hetzelfde doen als haar broers. Ze leerde Latijn en las boeken. En ze was gefa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .