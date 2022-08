Oude tijden keren terug: Utrecht wordt weer een stad van theologen

Utrecht wordt weer een stad van theologen. De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) voegt haar beide vestigingen in Amsterdam en Groningen samen en verhuist naar Utrecht. In 2024 hoopt ze daar te beginnen. De Theologische Universiteit Kampen is al naar Utrecht overgegaan. In het gebouw aan de Plompetorengracht worden in september de eerste colleges gegeven. Zo keren oude tijden terug.

Jarenlang was de studie theologie van de Utrechtse universiteit de voornaamste leverancier van dominees aan de Nederlandse Hervormde Kerk. Ze werd een ‘domineesfabriek’ genoemd.

Wie dominee wilde worden in de Hervormde Kerk, kon kiezen uit verschillende theologische opleidingen, in Groningen, Utrecht, Leiden en Amsterdam. Utrecht was het populairst. Sinds 1860 studeerde meer dan de helft van de aanstaande hervormde dominees onder de Dom.

De theologen in Utrecht waren doorgaans orthodoxer dan die in Groningen, Leiden of Amsterdam. ‘Te Utrecht schijnt het dat er getrouwe evangelieverkondigers worden gevormd’, schreef de gereformeerde voorman Guillaume Groen van Prinsterer in 1873.

Bijna anderhalve eeuw later, in 2013, werd de studierich..

