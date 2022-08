69 Zomerspecial - De dramatische keuze van Jochen Klepper

Dick en Daniël Geloven Het Wel podcast

Te gast is Marie Hansen, onderzoeker naar seksueel misbruik in de kerk en ervaringsdeskundige. Door de verhalen rond The Voice of Holland is er weer volop aandacht voor seksueel misbruik. Vrouwen vertellen over hun ervaringen met grensoverschrijdend gedrag, en veel mannen vragen hoe ze de samenleving een beetje beter kunnen maken. Komt er ooit een tijd dat vrouwen veilig over straat kunnen? Hoe bereiken we dat? Vooral door te blijven praten over seks en je eigen lichaam, zegt Hansen. We kunnen leren van Hooglied 5 waar een ordinaire aanranding wordt beschreven. En zeker in de kerk moet je opletten dat je niet te snel aankomt met het woord ‘vergeving’.