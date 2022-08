Pieter is geestelijk verzorger bij de mariniers: ‘Vroeger als kind kon ik niet met de stoere jongens meekomen’

Zijn vader was etaleur, dus Pieter Visschers (57) kreeg het met de paplepel ingegoten: als je goede handel hebt, dan moet je het laten zien. Zijn goede handel is de geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht. ‘Maar we laten het niet voldoende zien en als we niet oppassen, zijn we er straks niet meer.’

Op de Van Ghentkazerne in Rotterdam wijst Pieter Visschers naar het stalen, gesloten hek aan de rand van de weg. Hierdoor komen vier keer per jaar de jonge - vooralsnog enkel - mannen binnen nadat ze de Elementaire Militaire Vorming Mariniers hebben doorlopen. In september zal Visschers dit als geestelijk verzorger bij het Korps Mariniers voor de laatste keer meemaken. Deze maand neemt hij afscheid van het Korps Mariniers, het elite-onderdeel van de Koninklijke Marine.

Hij is gek op ‘zijn’ mannen, zegt hij als over het terrein naar zijn kantoortje loopt. ‘Mensen stijgen op deze plek boven zichzelf uit. Het is een worsteling, zo’n opleiding. Er gebeurt echt iets met je. Het is bijna religieus.’

Zo’n worsteling kent Visschers per..

