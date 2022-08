Hoe corona de viering van het avondmaal blijvend heeft veranderd

Utrecht

‘Ik verwacht dat de gezamenlijke beker, die in veel gemeenten tijdens de coronapandemie is vervangen door plastic cupjes, weer zal terugkeren.’ Dat denkt Arnold Huijgen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Uit onderzoek van de Protestantse Kerk in Nederland, dat vorige week verscheen in het magazine #protestant, blijkt dat het vieren van het avondmaal is veranderd door corona.

Zo gebruiken veel kerken plastic cupjes in plaats van een gedeelde drinkbeker. De belangrijkste reden daarvoor is hygiëne, de beker gaat dan niet van mond tot mond. Een andere verandering is dat in ongeveer een derde van de gemeenten de gelovigen zelf brood en wijn moeten pakken, in plaats van dat ze het aangereikt krijgen.