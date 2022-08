Arjan Nobel weet nog precies hoe hij zich voelde toen hij Augustinus’ Belijdenissen las: overdonderd

Er zijn van die boeken waar je nooit op uitgekeken raakt. Voor historicus Arjan Nobel is dat de Belijdenissen van Augustinus. ‘Er zijn maar een paar boeken waar je echt stil van wordt. Dit is zo’n boek.’

Arjan Nobel (1978) is universitair docent Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 2012 op Besturen op het Hollandse platteland. Cromstrijen 1550-1780 en is hoofdredacteur van Holland Historisch Tijdschrift, waarvan deze maand een themanummer over het Rampjaar 1672 is verschenen. Nobel is voorzitter van de Vereniging van Christen-Historici (VCH).

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘De Confessiones van Aurelius Augustinus. In Nederland kennen we dit boek sinds de eerste vertaalde uitgave, gedrukt in 1603, onder de titel Belijdenissen, maar eigenlijk is de Latijnse titel mooier. Het woord ‘confessio’ heeft meerdere betekenissen in zich. Het betekent niet alleen ‘bekentenis’..