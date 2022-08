Vrouwen lopen vast in shariawetten en eisen ander rechtssysteen

Een shariarechtbank in Maleisië veroordeelde Emilia Hanafi tot zeven dagen cel omdat ze haar kinderen op een andere dan afgesproken dag naar haar ex-man liet gaan. Ze ging in beroep bij de federale rechtbank, maar die stelde haar in het ongelijk.

Aanhangers van de islamistische PAS-partij, die in Maleisië voorstander is van traditioneel shariarecht, bidden in Kuala Lumpur. (beeld epa / Fazry Ismail)