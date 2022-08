Geloven kan alleen als een vrij antwoord op Gods roepstem

De recente aanslag op Salman Rushdie heeft velen geschokt. Vele jaren na de tegen hem uitgesproken fatwa is de schrijver neergestoken door een fanaticus. Rushdie werd zwaar gewond, maar er is goede hoop dat hij de aanslag zal overleven. De laffe aanval vormt een voorbeeld van religieus geweld.

Dat geweld is natuurlijk altijd verbonden met politieke en economische componenten. In onze dagen lijkt religieus geweld vooral een islamitische zaak. Je kunt verdedigen dat op dit moment in de moslimwereld een burgeroorlog woedt tussen soennieten en sjiieten.

Maar christenen past, gezien onze geschiedenis, bescheidenheid. Wij hebben immers ook een donkere geschiedenis. Katholieken hebben in de zestiende eeuw lutheranen en calvinisten ver..