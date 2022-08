De dag dat je het koud krijgt | 1Koningen 1:1-21

Eerst dit podcast

In het diepe | #6 met Ada den Balvert

In de zesde en laatste aflevering van onze serie In het diepe een gesprek met de gepensioneerde bedrijfsarts Ada den Balvert. ‘Vederlicht protestants’, zo noemt Ada haar opvoeding. Ze heeft niks met het geloof. Maar als haar man Jan plotseling overlijdt, hoopt ze dat er iets is waar hij kan zijn. Ze is intens verdrietig, vertelt Jan nog steeds alles en denkt zijn stem te horen. Nadat ze in een donkere crypte een kaarsje voor hem aansteekt, stroomt er plotseling iets bij haar naar binnen. Direct weet ze het zeker: dit moet God zijn. Vandaag spréék ik hierover met Ada. Laat ons via het berichtencentrum in de Eerst dit-app weten wat je van deze serie vond.