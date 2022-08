Tientallen doden door brand in kerk in Caïro

Bij een brand in een kerk in de Egyptische hoofdstad Caïro zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Volgens kerkelijke autoriteiten zijn zeker 41 doden te betreuren. Ook zouden er rond de vijftig gewonden zijn. De meeste slachtoffers waren kinderen.

Veel kerkgangers werden onder de voet gelopen toen er paniek ontstond. Een uitgang was versperd door de brand. In het gebouw van meerdere verdiepingen hadden zich duizenden gelovigen verzameld voor een mis. Mogelijk ontstond de brand door een elektrisch defect in de airconditioning.

Egypte kent de grootste christelijke minderheid van alle landen in het Midden-Oosten, met naar schatting 10 tot 15 miljoen aanhangers.