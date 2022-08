Op bezoek bij mensen van de Christo Vive in Lima, een kerk die met Nederlandse steun is opgebouwd

In een arme wijk op een berg bij de Peruaanse hoofdstad Lima, waar de strijd om het dagelijks bestaan pittig is, klinkt op zondag een licht lied. ‘Kijk wat mijn Heer deed’, zingen dertig christenen dankbaar.

Lima

Ze heeft een adembenemend uitzicht over Lima, met zijn tien miljoen inwoners. De Peruaanse Justina Nunez Champl (67) woont al bijna dertig jaar op de vierhonderd meter hoge Cerro San Cristobal, in de wijk Rimac. Daar mogen de allerarmsten hun huisje bouwen.

Elke dag daalt ze af naar de voet van de berg, waar ze water haalt omdat haar huis niet is aangesloten op de waterleidingen van Lima. Justina’s kinderen vlogen uit, haar dochter is accountant en haar zoon zit in de gevangenis.

Justina verdient de kost met het verzamelen van flesjes en blikjes, die ze ook de berg op sjouwt en opslaat voor verkoop aan een opkoper, voor acht tot vijftien soles. Ze verdient er per maand zo’n veertig euro mee. Niet genoeg voor vervanging van het ka..

