Op zoek naar God en jezelf in Maarssen

In heel Nederland zijn spirituele plekken te vinden waar mensen God kunnen ontmoeten of die zich lenen voor christelijke bezinning. Deze zomer zoeken we in elke provincie zo’n plek op. Vandaag in Utrecht: retraitecentrum De Spil in Maarssen.

‘Je moet eerst op je knieën gaan zitten en dan het bankje onder je achterwerk schuiven’, zegt Erik Smit. De begeleider, die op blote voeten loopt, doet de handeling voor. Soepel volg ik zijn instructie op en neem voor het eerst van mijn leven plaats op een houten knielbankje. Daardoor beland ik recht voor een aardewerken kruis waarop de wonderbaarlijke spijziging is afgebeeld: Jezus die brood uitdeelt aan een kring van mensen … Dat voelt goed. Ik ben niet alleen, met een paar andere gasten neem ik in alle vroegte deel aan het morgengebed in retraitecentrum De Spil in Maarssen.

De ochtendwijding vindt plaats in een tot kapelletje omgebouwde kamer in het voormalige koetshuis op het landgoed Doornburgh. Voordat we naar binnen gaan, tre..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .