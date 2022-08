Jan de Bakker was de eerste protestantse martelaar in Nederland

Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de bijbelse Hebreeënbrief zegt. Dus misschien moet die heiligenkalender er dan toch maar komen, om te vieren wat gelovigen van weleer hebben betekend en hun voorbeeld in ere te houden. In negen afleveringen - dit is deel 7 - doet het Nederlands Dagblad een voorzet.

Jan de Bakker was een priester die wegens zijn aan de Reformatie ontleende ideeën op de brandstapel op het Binnenhof in Den Haag belandde. Hij geldt als de eerste protestantse martelaar op het grondgebied dat nu Nederland is.

Jan werd op 11 september 1525 wegens ketterij tot de brandstapel veroordeeld nadat een laatste poging door inquisiteurs hem te bekeren en zijn protestantse denkbeelden af te laten zweren was mislukt. De doodstraf en de brandstapel werden door hen opgelegd ‘opdat er aan hem geen herinnering meer zal zijn’. Dat doel is in ieder geval mislukt.

Vier maanden eerder, op 10 mei 1525, was Jan op bevel van Margaretha van Oostenrijk, de toenmalige landvoogdes, wegens ketterij gevangengezet in de Voortpoort in Den Ha..

