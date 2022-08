68 Zomerspecial - Hoe het calvinisme van Guido de Bres in Nederland zo dominant kon worden

In de zomerserie protestantse heiligen: de Nederlandse reformator Guido de Bres (1522-1567). Twee middelbare scholen zijn naar hem vernoemd, net als een handvol basisscholen. Zijn Nederlandse Geloofsbelijdenis werd dé formulering van het geloof van Nederlandse gereformeerden, hoewel het boekje aanvankelijk vooral was bedoeld om te laten zien wat deze nieuwe gelovigen geloofden - en dat ze helemaal niet staatsgevaarlijk waren. Hoewel hij zijn leven lang werd vervolgd en verjaagd en uiteindelijk om zijn overtuiging werd opgehangen staat Guido de Bres aan het begin van de geloofsrichting die in de noordelijke Nederlanden dominant zou worden: het calvinisme.

Meer lezen over protestantse heiligen: nd.nl/heiligen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .