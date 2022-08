Duitse theologen onterecht in gevangenis wegens reis naar klimaatprotest

Een drietal theologen uit Münster werd op 1 februari 2020 door de politie opgepakt terwijl zij onderweg waren naar een klimaatprotest bij een kolencentrale. De Duitse rechter heeft nu geoordeeld dat deze preventieve hechtenis onrechtmatig was.

Münster

Er was geen enkele concrete verdenking tegen de groep theologen en toch belandden zij in de cel. De politie van Recklinkhausen pakte de drie medewerkers van het Instituut voor Theologie en Politiek op toen zij naar een steenkoolcentrale reisden waar een klimaatprotest zou plaatsvinden. De drie hebben volgens het instituut ‘een nacht ontkleed en onder vernederende omstandigheden in preventieve hechtenis doorgebracht’.

De politie vond dat de door de theologen gedragen kleding en de door hen meegenomen maaltijden, slaapzakken, hoofdlamp, alsmede hun contacten met de actiegroep die tegen de steenkoolcentrale strijdt, genoeg reden waren voor een preventieve hechtenis. Maar de rechter ging daar niet in mee. Dat was niet v..

