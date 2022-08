Nederlandse kerkdiensten op de camping: ‘Zowel reformatorischen als evangelischen komen’

Het Bunschoter echtpaar Dennis en Daniëlle de Graaf organiseert sinds vijf jaar in de zomer Nederlandstalige kerkdiensten in de omgeving van het Franse Anduze. Ze zetten nadrukkelijk in op verbinding tussen Franse kerkgangers en Nederlandse vakantiegangers. Zijn concerten en intrigerende preken genoeg om (taal)barrières te slechten?

‘We wachten nog even totdat de laatste mensen binnen zijn gekomen voordat we beginnen.’ Jean Luc Blanc, predikant van de L’Église Protestante Réformée Evangélique du Pas des Cévennes, lacht er vrolijk bij. Binnenkomen krijgt in deze openluchtkerk een andere betekenis.

Hij staat achter een simpel spreekgestoelte op het grasveld, naast hem zit een oude man achter een keyboard, dat orgelgeluiden nabootst. Voor hen zitten een zestigtal mensen op plastic stoelen onder de bomen in het Zuid-Franse Bethanie, op een steenworp afstand van Anduze.

Twee oude mensen verplaatsen nog snel hun stoel om niet in het volle zonlicht te zitten. Niet geheel onbegrijpelijk, want zelfs in de ochtend schiet de thermometer de grens van dertig graden al voorbi..

