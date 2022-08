Op het gebouw van een reformatorische school in Rotterdam prijkt sinds kort een kolossale muurschildering over Jesaja 40 vers 31. ‘Elke vijf minuten komen hier mensen langs met de metro. Hen willen we een positieve boodschap meegeven uit de Bijbel.’

Rotterdam

Een reformatorische school is wellicht niet de plek waar je een uiting van beeldende kunst verwacht. Geloof komt uit het woord, vinden reformatorische christenen immers. Toch is het de achterkant van het Wartburg Beroepencollege De Swaef in Rotterdam waar kunstenares Trude Euser (39) vijf weken met kwasten en spuitbussen in de weer is geweest. Haar werk beslaat zo’n driehonderd vierkante meter en verbeeldt een tekst uit het bijbelboek Jesaja: ‘Wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht; hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar.’ Euser heeft de tekst vrij direct in beeld vertaald: de schoolmuur is een jongen te zien, die kijkt naar het licht, waar een adelaar vliegt. Volgende w..

