‘Polarisatie leidt tot discriminatie van moslimvrouwen bij het solliciteren’

Utrecht

Vrouwen met een hoofddoek - kortom, moslimvrouwen - worden tijdens het solliciteren gediscrimineerd vanwege hun uiterlijke zichtbaarheid als islamitisch gelovige. De samenleving ziet hen al snel als zeer religieus, met een conservatieve moraal, en reageert daar negatief op.

Dit blijkt uit onderzoek door drie wetenschappers, dat in juli gepubliceerd is. Een van hen is de Italiaanse socioloog Valentina Di Stasio, die werkt als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. De hoofdvraag van de onderzoekers was of moslimvrouwen met en zonder hoofddoek discriminatie ervaren tijdens het solliciteren. Ze deden onderzoek naar de praktijk in Nederland, Duitsland en Spanje.

Wat blijkt: in Nederland worden niet-islamitische v..

