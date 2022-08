Het Angelus is een gebed dat traditioneel door katholieke gelovigen drie keer per dag wordt gebeden, om 06.00, 12.00 en 18.00 uur. Het ontstond tussen de elfde en vijftiende eeuw. Centraal staat de meditatie van Gods menswording. Het gebed begint met de woorden ‘De engel des Heren’.

Na een zin over de aankondiging van de engel aan Maria (gebaseerd op het evangelie volgens Lucas), volgen bijbelverzen over de acceptatie door Maria van Gods heilsplan (Lucas 1:38) en de belijdenis dat Christus het Woord van God is (Johannes 1:14), telkens afgewisseld met een Weesgegroet en afgesloten met twee slotgebeden.

De paus bidt het Angelus iedere zondag (buiten de paastijd) op het middaguur vanuit een raam dat uitkijkt op het Sint-Pietersplein.

