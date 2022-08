Gereformeerde kerken openen permanent kantoor bij Vaticaan

De Wereldgemeenschap van Gereformeerde/Hervormde Kerken (WCRC) gaat een permanent kantoor in Rome openen om de dialoog en de samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk te versterken. ‘Er is in de rooms-katholieke wereldkerk zoveel kennis en inspiratie waar we veel te weinig van weten.’

In het Reformatiejaar 2017 ondertekende de WCRC in Wittenberg (Duitsland) de door de Lutherse Wereldfederatie en het Vaticaan in 1999 opgestelde Gemeenschappelijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer. 'Een oecumenische doorbraak', vindt Hanns Lessing (uiterst rechts op de foto).

Rome

Er is nog geen kantoor en over de financiering wordt nog onderhandeld, maar het besluit is genomen: de WCRC gaat binnen enkele maanden in Rome een permanent kantoor openen.

‘We willen de oecumenische contacten verdiepen, als gereformeerden in Rome sterker in de oecumenische discussie aanwezig zijn en daarnaast concreet nadenken hoe we kunnen samenwerken’, zegt Hanns Lessing (59), de secretaris-generaal van de WCRC, via een videoverbinding vanaf zijn Portugese vakantieadres.

Hoe kwam dit initiatief tot stand?

‘We hebben sinds vele jaren contacten met het Vaticaan. Het meest nauwe contact is vanzelfsprekend met het Vaticaanse dicasterie voor de eenheid van de christenen. Daar gaat het vooral over vragen over oecumenische t..

