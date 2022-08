Het leven voor God en het blijven genieten van het leven is de balans die we nodig hebben

Vorige week maandag was het een stralende, zonnige dag maar het contrast was groot. Ik was op een begrafenis. Het was een indrukwekkend afscheid van een geliefd persoon.

De aanwezigen waren in grote getale gekomen, de speeches waren ontroerend en er kwam geen einde aan de bloemenzee. Toch was het contrast groot, want het gemis was voelbaar. Als ik me realiseer hoe kort het leven is, leert mij dat te relativeren.

Op de begrafenis werd verteld over de vele plannen die de persoon nog had, maar die hij nooit heeft kunnen uitvoeren. Abrupt kwam er een einde aan de tijd hier op aarde. We kunnen veel plannen maken voor de toekomst, maar we weten niet hoe de toekomst eruitziet. Dus we moeten vooral ook dagelijks alles uit het leven hal..