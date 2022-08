Geerten Waling: ‘Ik geloof niet in een hiernamaals. Dat is zwaarder dan gelovigen beseffen’

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: historicus Geerten Waling (35), columnist bij Elsevier Weekblad (EW), auteur en eindredacteur bij omroep WNL.

'Als ik als jonge, vitale man al last had van die eenzaamheid, wat hebben oudere mensen dan doorstaan?'

‘Ik ben van nature een pleaser. Ik ben bang er alleen voor te staan, geen werk te hebben, niet aardig gevonden te worden. Misschien zorg ik daarom graag voor anderen. Het risico is dat ik niet dicht bij mezelf blijf. Gelukkig weet ik nu dat ik zo ben. Dan kan ik een beetje mild zijn voor mezelf als ik mij zo gedraag.

Als op mijn werk iets niet goed gaat, kan ik mij daar naar over voelen. Maar ik weet inmiddels dat een fout erbij hoort. En dat ik bij mijn collega’s best een foutje kan maken.

Vroeger was ik een best onbezorgd kind. Maar op mijn zesde verhuisde ons gezin vanuit de Hoeksche Waard naar De Zilk, een katholiek dorp in de Bollenstreek. Ik aardde daar niet goed, voelde mij weggerukt uit het wereldje waar ik opgroeide. Op mijn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .