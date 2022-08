Eerst is de vertegenwoordiger van de keizer, Felix, nieuwsgierig naar Paulus’ boodschap. Maar als deze hem oproept rechtvaardig te zijn en zichzelf te beheersen omdat God hem zal oordelen, wordt hij bang en stuurt hij Paulus weg. Maar de angst ebt weg en de hebzucht krijgt de overhand. De korte termijn gaat toch voor. Dienen wij de gerechtigheid, met onze ecologische voetafdruk, met ons gedrag? Hebben we ons geweten in slaap gesust, en zijn we ons op de korte termijn gaan richten – op onze belangen en financiën?

Durven wij het nog over gerechtigheid en oordeel te hebben? Op welk punt is dat vooral nodig?

Handelingen 24:22-27

