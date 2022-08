‘Edith Stein is een veeleisende heilige’

Ze is de vrouwelijke tegenhanger van Titus Brandsma. Ook zij werd in de oorlog omgebracht en later heilig verklaard. Precies tachtig jaar geleden stierf de Joodse Edith Stein in de gaskamer. En honderd jaar geleden werd ze als christen gedoopt in een Duitse kerk. Pastoor Bernd Höckelsberger leidt rond.