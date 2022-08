‘Ik zeg nooit: wat ben je zwak’

Vandaag: Wendelmoet Visser-Leguijt (47) uit Rhoon. Ze is moeder van drie zoons, werkt in de gehandicaptenzorg en bezoekt als vrijwilliger bij Gevangenenzorg Nederland gedetineerden. Zij vertelt over de vijfde zaligspreking: Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Wendelmoet Visser: 'De samenleving is heel ik-gericht. Daarmee heb ik best moeite.'

‘Van nature heb ik wat met mensen die een beetje buiten de lijnen vallen. Vroeger had ik woestijnratten die zoveel jonkies kregen dat mijn vader zei: ‘Ze gaan allemaal weg, je mag er één uitkiezen die je houdt.’ Ik koos er een met drie poten. Ik raak getriggerd door bijzondere gevallen, dan gaat er bij mij direct wat aan.

Sinds een jaar of vijftien bezoek ik gedetineerden. Ik kom in allerlei gevangenissen: Zutphen, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rotterdam. In een gevangenis moet je je als gedetineerde zelf staande houden. Als je dan in gesprek komt met iemand aan wie je alles kwijt kunt, komt er heel veel vrij. Dat is misschien wel de kern van wat ik doe: naast iemand staan en luisteren, me niet boven de ander stellen.

