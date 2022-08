‘Er daalde een besef neer dat we bij elkaar horen’

De wereldwijde anglicaanse bisschoppenconferentie in Canterbury is voorbij. Een gevoel dat een verdeelde familie elkaar gevonden heeft, overheerst.

Canterbury

Als er bij het begin een donkere wolk van onenigheid over de wereldwijde anglicaanse bisschoppenconferentie in Canterbury hing, dan brak dinsdagmiddag de zon door. Dat gevoel bespeurde althans gastheer Justin Welby - de leider van de Engelse ‘moederkerk’ en pater familias van de anglicaanse kerkfamilie - bij zichzelf en veel andere deelnemers.

Die middag stond de onderlinge verdeeldheid rondom homoseksualiteit op de agenda; de pijn daarvan - aan beide kanten van het debat - werd openlijk benoemd. ‘We waren eerlijk tegen elkaar over waar we staan, en er daalde een besef neer dat we toch bij elkaar horen’, zei Welby zaterdagavond op een afsluitende persconferentie. ‘We keken naar de uitdagingen van vandaag; die hebben we in het li..

