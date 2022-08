Moeite voor kerk

Chiram, een brons- en kopergieter, kwam bij Salomo in dienst om de tempel in te richten. In het bijbelgedeelte van vandaag krijgen we een opsomming van hoe die inrichting eruitziet. Koperen zuilen, kapitelen, granaatappels, lotusbloemen, leeuwen, cherubs en een gigantisch koperen bekken dat op twaalf runderen rust. Veel weelde en symboliek! Geld noch moeite werd gespaard voor het huis van God. Allemaal investeringen om iets te laten zien van hoe belangrijk God voor Israël is. Wat een offers zullen daar ook voor gebracht zijn. Dat is nog eens een contrast met hoe de meeste van onze godshuizen eruitzien.

Wat betekent een kerkgebouw voor jou? Hoe investeer jij in de plekken waar God woont?

1 Koningen 7:13-51

