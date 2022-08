Eenheid is voor ‘orthodoxe’ anglicanen een heilige zaak

De Lambeth-conferentie van de afgelopen twee weken was een mooie tijd, maar de anglicaanse kerkfamilie blijft intern verscheurd. Er moeten manieren komen om lidkerken die afwijken van ‘het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd’, tot inkeer te brengen.

Canterbury

Dat vindt althans een ‘orthodoxe’ groep bisschoppen, die vrijdag een verklaring uitgaven, nu de wereldwijde anglicaanse bisschoppenconferentie in Canterbury op z’n eind loopt.

Ze doelen vooral op de acceptatie van homorelaties in een aantal lidkerken; in de VS, Canada, Mexico, Brazilië, Nieuw-Zeeland, Schotland en Wales worden homohuwelijken (in)gezegend en zijn er bisschoppen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht.

Voor de ‘orthodoxe’ groep is dat geen ‘secundaire kwestie’, waarover je binnen de kerk van mening kunt verschillen. De Bijbel is duidelijk in z’n afwijzing van seks buiten het huwelijk van man en vrouw. Het komt dus aan op gehoorzaamheid aan de Schrift, zeggen ze.

Ze willen geen afscheidin..

