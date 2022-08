Waarom steunen christenen in het Midden-Oosten dictators? ‘Er is meer dan mensenrechten’

President Sisi van Egypte? De beste president die het land ooit heeft gehad. Dat vinden althans veel Egyptische christenen. Toch is zijn beleid objectief te bestempelen als onderdrukkend. Sinds wanneer lopen christenen in het Midden-Oosten aan de leiband van tirannen?

Politie is in Egypte nooit ver weg. Onder Sisi nam de veiligheid toe, maar de vrijheid af. (beeld Jacob Hoekman)

Bezoek een kerk in Egypte en hij is nooit ver weg: Abdul Fatah al-Sisi. De president van het land hangt in kantoren, ontmoetingsruimten, zelfs in de kerkzaal.

Diezelfde eer valt eveneens een andere autocraat ten deel: Bashar al-Assad, president van Syrië. Ook zijn beeltenis kun je niet ontlopen als je kerken van protestantse, orthodoxe of oriëntaalse snit binnenwandelt.

Het beeld dat daaruit oprijst, is eenduidig: veel christenen in Syrië en Egypte steunen hun leider. En dat beeld wint nog aan kracht wie met deze christenen in gesprek gaat. ‘Uiteindelijk is het het Syrische leger dat ons verdedigt, en niet de talloze rebellengroepen’, zegt de anonieme Syrische directeur van een grote internationale hulporganisatie in zijn kantoor in ..

