Taart eten op de natuurbegraafplaats: ‘Mijn moeder ligt daar’

In heel Nederland zijn spirituele plekken te vinden waar mensen God kunnen ontmoeten of die zich lenen voor christelijke bezinning. Deze zomer zoeken we in elke provincie zo’n plek op. Vandaag in Gelderland: natuurbegraafplaats Koningsakker en abdij Koningsoord.

De zelfbedachte pelgrimsroute van Arnhem naar abdij Koningsoord loopt uit op een fiasco. Ik strand op Papendal, het grootste topsporttrainingscentrum van Nederland. Na verschillende billboards die draaien om het woord ‘winnen’, een immense golfbaan en al enige vertwijfeling, is daar opeens een afgesloten hek. Google Maps geeft aan dat de eindbestemming een paar honderd meter achter dat hek ligt; so close, yet so far. Het leek me al niet de ideale route naar een abdij.

Dus rechtsomkeert, op een ov-fiets met zachte banden; want een half uur geleden had ik geen zin om om te keren toen ik uit het treinstation van Arnhem fietste en die zachte banden al opmerkte. Zie je maar weer, omkeren moet vaak afgedwongen worden.

Verder zwoegend..

