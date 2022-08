Florence Nightingale (1820-1910) verliet haar rijke leventje na een roepstem van God

Protestanten doen niet aan heiligenverering. Toch geloven ook zij dat ze omringd zijn door een ‘wolk van getuigen’, zoals de bijbelse Hebreeënbrief zegt. Dus misschien moet die heiligenkalender er dan toch maar komen, om te vieren wat gelovigen van weleer hebben betekend en hun voorbeeld in ere te houden. In negen afleveringen - dit is deel 6 - doet het Nederlands Dagblad een voorzet.

Het moet verschrikkelijk zijn geweest. Schreeuwende mannen, jongens die huilen om hun moeder. Overal vliegen en viezigheid op de vloer, strozakken doordrenkt van bloed, en een alles doordringende stank. Geen wonder dat sommige gewonde Engelse soldaten denken dat ze een engel zien, als de jonge Florence Nightingale met 38 zusters het militaire ziekenhuis in Istanbul binnenstapt.

Het is 1854 en Rusland is De Krim binnengevallen (wat is er écht nieuw in de wereld?). Het schiereiland was tot dan toe in Turkse handen, en bezorgd om het machtsevenwicht in de regio hadden Engeland en Frankrijk schepen en soldaten gestuurd om tegen de Russen te vechten. De zogeheten ‘Krimoorlog’ zou het eerste conflict worden dat thuis in Engeland en Frankr..

